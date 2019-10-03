КХЛ представила фирменный стиль «Недели звезд хоккея» в Москве (фото) Звездный уикенд КХЛ пройдет 18-19 января.

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КХЛ представила логотип «Недели звезд хоккея», в рамках которой с 11 по 19 января на «ВТБ Арене» в Москве пройдут Кубок вызова МХЛ, а также Матчи звезд ЖХЛ и КХЛ.

«Эмблема представляет собой щит, в верхней части которого изображено несколько стилизованных бойниц – в этом элементе сразу угадывается часть стены московского Кремля.

Вместе с тем форма бойниц напоминает литеру «М», первую в названии города «Москва/Moscow». Основная надпись «All Star» исполнена оригинальным шрифтом в стилистике осовремененной и переосмысленной ижицы».

Напомним, Кубок вызова МХЛ пройдет 11 января, Матч звезд ЖХЛ – 12 января, мастер-шоу КХЛ – 18 января и Матч звезд КХЛ – 19 января.