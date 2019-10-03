Деннис Расмуссен: Рад, что сегодня получилось сделать дубль Форвард «Металлурга» Деннис Расмуссен прокомментировал домашнюю победу над «Локомотивом» (5:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Новости СМИ2 - Естественно, что заброшенные шайбы придают уверенности. Рад, что сегодня получилось сделать дубль. Особенно приятно своими шайбами помогать команде одерживать столь нужную победу, - цитирует Расмуссена пресс-служба клуба. Отметим, что для «Металлурга» эта победа стала третьей в 13 встречах регулярного чемпионата.