Деннис Расмуссен: Рад, что сегодня получилось сделать дубль - Советский спорт
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03 октября 2019 20:48Хоккей

Деннис Расмуссен: Рад, что сегодня получилось сделать дубль

Форвард «Металлурга» Деннис Расмуссен прокомментировал домашнюю победу над «Локомотивом» (5:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

- Естественно, что заброшенные шайбы придают уверенности. Рад, что сегодня получилось сделать дубль. Особенно приятно своими шайбами помогать команде одерживать столь нужную победу, - цитирует Расмуссена пресс-служба клуба.

Отметим, что для «Металлурга» эта победа стала третьей в 13 встречах регулярного чемпионата.

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