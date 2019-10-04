«Тампа-Бэй» нанесла поражение «Флориде», у Сергачева три очка, у Кучерова – два (видео) Василевский признан второй звездой матча.

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«Тампа-Бэй» выиграла у «Флориды» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Лучший бомбардир прошлого сезона Никита Кучеров забросил первую шайбу на седьмой минуте игры. После этого он также ассистировал новичку «молний» Патрику Маруну.

Третьей звездой был признан защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев, на счету которого три результативные передачи. Второй звездой стал голкипер победителей Андрей Василевский, отразивший 35 из 37 бросков. А лучшим игроком назван чех Ондржей Палат, забросивший победную шайбу.

Новичок «Флориды» Сергей Бобровский отразил 25 из 29 бросков соперника. Форвард «пантер» Евгений Дадонов стал лучшим в матче по броскам (7) и завершил игру с показателем полезности «–1».

5 октября команды сыграют на площадке «Флориды».

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Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» – «Флорида» – 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Голы: Кучеров (Сергачев), 7. Шаттенкирк (Сергачев), 11. Палат (Сергачев), 50 (бол). Марун (Кучеров), 54. Чернак, 60 – Хоффман, 23. Трочек, 49 (мен).

Вратари: Василевский (35/37) – Бобровский (25/29).