«Питтсбург» проиграл «Баффало», несмотря на гол Малкина (видео) - Советский спорт
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04 октября 2019 09:47ХоккейЛипкин Антон

«Питтсбург» проиграл «Баффало», несмотря на гол Малкина (видео)

Форвард «пингвинов» был признан третьей звездой игры.

«Баффало» нанес «Питтсбургу» поражение (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе «пингвинов» единственную шайбу забросил форвард Евгений Малкин, реализовавший большинство на шестой минуте второго периода. Он был признан третьей звездой матча. А лучшим игроком стал нападающий «клинков» Конор Шири, на счету которого дубль. Ему дважды ассистировал форвард Кэйси Миттлстадт, названный второй звездой.

В следующих матчах 5 октября «Питтсбург» примет «Коламбус», а «Баффало» сыграет дома с «Нью-Джерси».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Питтсбург» – «Баффало» – 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
Голы: Малкин, 26 (бол) – Шири, 6, 35 (бол). Далин, 40.

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