«Питтсбург» проиграл «Баффало», несмотря на гол Малкина (видео)

«Баффало» нанес «Питтсбургу» поражение (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе «пингвинов» единственную шайбу забросил форвард Евгений Малкин, реализовавший большинство на шестой минуте второго периода. Он был признан третьей звездой матча. А лучшим игроком стал нападающий «клинков» Конор Шири, на счету которого дубль. Ему дважды ассистировал форвард Кэйси Миттлстадт, названный второй звездой.
В следующих матчах 5 октября «Питтсбург» примет «Коламбус», а «Баффало» сыграет дома с «Нью-Джерси».
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