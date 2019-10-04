«Каролина» победила по буллитам «Миннесоту» (видео) Свечников очков не набрал.

«Каролина» выиграла у «Миинесоты» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В тройку звезд вошли игроки «ураганов»: чех Мартин Нечас, швед Лукас Валльмарк и еще один чех – голкипер Петр Мразек.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников очков не набрал и завершил игру с показателем полезности «+1».

В другом матче «Нэшвилл» нанес поражение «Миннесоте» (5:2), забросив четыре шайбы в третьем периоде.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» – «Монреаль» – 4:3 Б (1:0, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Валльмарк, 18. Нечас, 23 (бол). Хаула, 47. Хэмилтон (ПБ) – Татар, 25 (бол). Котканиеми, 26. Уил, 37.

«Нэшвилл» – «Миннесота» – 5:2 (0:0, 1:2, 4:0)

Голы: Эллис, 24. Гранлунд, 41. Уотсон, 42. Арвидссон, 48. Форсберг, 59 – Цукер, 37 (бол). Дамба, 37.