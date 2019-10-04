«Колорадо» нанес поражение «Калгари», у Задорова передача (видео) Ничушкин не забил, Каменев остался в запасе.

«Колорадо» выиграл у «Калгари» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой игры стал форвард «лавин» Микко Рантанен, на счету которого дубль, в том числе победная шайба. Также два гола забил еще один финн из «Колорадо» – Йоонас Донской. А в шайбе Джей Ти Комфера поучаствовал защитник Никита Задоров.

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин завершил игру с показателем полезности «+1», его партнер Владислав Каменев остался в запасе.

В следующих матчах 5 октября «Колорадо» примет «Миннесоту», а «Калгари» сыграет дома с «Ванкувером».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» – «Калгари» – 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)

Голы: Донской, 6 (бол), 59. Рантанен, 17, 37 (бол). Комфер (Задоров), 33 – Монахан, 9 (бол). Годро, 22 (бол). Джиордано, 38.