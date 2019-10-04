«Колорадо» нанес поражение «Калгари», у Задорова передача (видео)

«Колорадо» выиграл у «Калгари» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Первой звездой игры стал форвард «лавин» Микко Рантанен, на счету которого дубль, в том числе победная шайба. Также два гола забил еще один финн из «Колорадо» – Йоонас Донской. А в шайбе Джей Ти Комфера поучаствовал защитник Никита Задоров.
Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин завершил игру с показателем полезности «+1», его партнер Владислав Каменев остался в запасе.
В следующих матчах 5 октября «Колорадо» примет «Миннесоту», а «Калгари» сыграет дома с «Ванкувером».
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