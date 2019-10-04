«Бостон» победил «Даллас» (видео) Радулов очков не набрал.

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«Бостон» выиграл в гостях у «Далласа» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой игры стал форвард Бретт Ричи, забивший своей бывшей команде на второй минуте.

Форвард «Далласа» Александр Радулов очков не набрал и отметился двумя удалениями, одно из которых привело к голу нападающего «Бостона» Дэнтона Хейнена, ставшего победным.

В другом матче «Анахайм» с таким же счетом (2:1) был сильнее «Аризоны».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» – «Бостон» – 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Голы: Хинтц, 28 – Ричи, 2. Хейнен, 6 (бол).

«Анахайм» – «Аризона» – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Грант, 15. Фаулер, 40 – Степан, 30.