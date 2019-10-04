Зибанежад, Шири и Хэмилтон стали звездами дня в НХЛ Форвард «Рейнджерс» набрал четыре очка в матче с «Виннипегом».

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Форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад назван лучшим игроком четверга в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (6:4) 26-летний швед отметился одним голом и тремя результативными передачами, в том числе поучаствовав в шайбе, заброшенной новичком команды Артемием Панариным.

Второй звездой стал форвард «Баффало» Конор Шири. 27-летний американец оформил дубль в матче с «Питтсбургом» (3:1).

Третьей звездой признан защитник «Каролины» Дуги Хэмилтон. 26-летний канадец и сделал две результативные передачи и принес «ураганам» победу в серии буллитов в матче с «Монреалем» (4:3 Б).