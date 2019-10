Шенн продлил контракт с «Сент-Луисом» на восемь лет

Как сообщает официальный сайт клуба, средняя зарплата 28-летнего форварда за год составит 6,5 миллиона долларов.

Напомним, что в 72 играх прошлого регулярного чемпионата Шенн набрал 54 (17+37) очка, а также 12 (5+7) очков в 26 играх плей-офф Кубка Стэнли.

EXTEN-SCHENN!!!

Brayden Schenn has signed an eight-year contract extension to remain with the St. Louis Blues through the 2027-28 season. #stlblues



