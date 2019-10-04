Шенн продлил контракт с «Сент-Луисом» на восемь лет

Как сообщает официальный сайт клуба, средняя зарплата 28-летнего форварда за год составит 6,5 миллиона долларов.
Напомним, что в 72 играх прошлого регулярного чемпионата Шенн набрал 54 (17+37) очка, а также 12 (5+7) очков в 26 играх плей-офф Кубка Стэнли.
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