Шенн продлил контракт с «Сент-Луисом» на восемь лет - Советский спорт
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04 октября 2019 17:12Хоккей

Шенн продлил контракт с «Сент-Луисом» на восемь лет

Нападающий Брэйден Шенн и «Сент-Луис» в пятницу подписали восьмилетний контракт.

Как сообщает официальный сайт клуба, средняя зарплата 28-летнего форварда за год составит 6,5 миллиона долларов.

Напомним, что в 72 играх прошлого регулярного чемпионата Шенн набрал 54 (17+37) очка, а также 12 (5+7) очков в 26 играх плей-офф Кубка Стэнли.

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