Дубль Марнера принес «Торонто» победу над «Коламбусом» - Советский спорт
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05 октября 2019 07:12ХоккейЛипкин Антон

Дубль Марнера принес «Торонто» победу над «Коламбусом»

Михеев очков не набрал, Гавриков остался в запасе.

«Торонто» выиграл у «Коламбуса» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Лучшим игроком стал форвард «кленовых листьев» Митч Марнер, сделавший дубль и один раз ассистировавший партнеру.

По голу у «Торонто» также забили нападающий Остон Мэттьюз и защитник Коди Сеси. Единственная шайба «Коламбуса» на счету форварда Кэма Эткинсона.

Илья Михеев из «Торонто» провел на льду 17 минут 2 секунды, нанес один бросок по воротам, провел один силовой прием и заблокировал один бросок. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков остался в запасе.

В следующих матчах 5 октября «Торонто» примет «Монреаль», а «Коламбус» сыграет в гостях с «Питтсбургом».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Коламбус» – «Торонто» – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Голы: Марнер, 13 (бол), 43. Сеси, 31. Мэттьюз, 55 (бол) – Эткинсон, 35 (бол).

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