«Вегас» во второй раз обыграл «Сан-Хосе» на старте сезона У Зыкова результативная передача.

«Вегас» нанес поражение «Сан-Хосе» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой матча был признан форвард «золотых рыцарей» Томаш Носек. На счету 27-летнего чеха дубль, в том числе гол в меньшинстве, и результативная передача.

В составе «Вегаса» первое очко в сезоне набрал форвард Валентин Зыков, поучаствовавший в голе Уильяма Каррье. Нападающий «Сан-Хосе» Данил Юртайкин завершил матч с показателем полезности «–1».

Напомним, 2 октября «Вегас» также обыграл «Сан-Хосе» (4:1) у себя дома.

В следующих матчах 5 октября «Сан-Хосе» сыграет в гостях с «Анахаймом», а 8 октября «Вегас» примет «Бостон».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» – «Вегас» – 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

Голы: Гудроу, 55 – Каррье (Зыков), 6. Маршессо, 15. Макнэбб, 36 (мен). Носек, 37, 50 (мен).