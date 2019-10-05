СКА подписал Бурдасова Форвард выступал за клуб с 2012 по 2015 годы.

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Форвард Антон Бурдасов продолжит карьеру в СКА, сообщает официальный сайт клуба. Контракт 28-летнего нападающего с армейцами рассчитан до 30 апреля 2020 года.

Воспитанник «Мечела» уже выступал в СКА в 2012-2015 годах и в сезоне-2014/2015 выиграл с командой Кубок Гагарина. После этого он играл за «Авангард», ЦСКА и «Салават Юлаев». Всего в КХЛ на его счету 475 матчей и 206 (105+101) очков при показателе полезности «+16» и 356 минутах штрафа.

В межсезонье Бурдасов рассчитывал попасть в НХЛ и в сентябре заключил пробный контракт с «Эдмонтоном», однако по итогам просмотра «нефтяники» не предложили ему полноценный контракт.

В субботу СКА сыграет дома с «Трактором».