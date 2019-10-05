Билл Дэйли: Понимаем, как Олимпиада важна для игроков НХЛ, так что я ничего не исключаю

- Я хочу и должен сказать, что участие в Олимпийских играх не рассматривается владельцами клубов НХЛ как то, что помогает развитию бизнеса. Скорее наоборот. Нам приходится прерывать сезон, наши хоккеисты могут получить травмы, а лига и клубы не получают от этого никакой выгоды.
Так что мы не хотели бы участвовать в этом, если рассматривать ситуацию в отрыве от реального мира. Но мы понимаем, как важен этот турнир для наших игроков. Мы знаем, что они хотят играть там, если условия будут соответствующими, и мы с уважением относимся к их точке зрения. Так что я ничего не исключаю. Но это предмет для обсуждения на более широком уровне с участием не только профсоюза игроков, но и Международного олимпийского комитета, - приводит слова Дэйли официальный сайт НХЛ.
Ранее Дэйли рассказал, что НХЛ планирует проведение матчей в России.
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