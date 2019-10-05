Защитник «Сибири» Мнацян умер в возрасте 29 лет Защитник Самвел Мнацян скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

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«После продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием ушел из жизни омский воспитанник Самвел Мнацян. Горько об этом говорить, болезнь оказалась сильнее, но Самвел был настоящим бойцом и сражался до последнего.

Приносим искренние соболезнование родным и близким Самвела», - сообщает пресс-служба «Авангарда» в Instagram.

За свою карьеру в КХЛ Мнацян выступал в составе «Барыса», «Нефтехимика» и «Адмирала». Всего в лиге провёл 183 матча и набрал 13 (4+9) очков.