Дубль Ягра помог «Кладно» одержать волевую победу над «Либерецом» Хоккеисты «Кладно» одержали волевую победу над «Либерецом» в домашнем матче чешской экстралиги со счетом 5:3.

В составе «Кладно» дублем отметился 47-летний нападающий Яромир Ягр, также два точных броска на счету защитника Брейди Остина, еще одну шайбу на свой счет записал форвард Якуб Вальски.

После этой игры «Кладно», одержав вторую победу в текущем сезоне, набрал шесть очков и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата.

Добавим, что в следующем матче «Кладно» 6 октября сыграет на выезде против «Пардубице».