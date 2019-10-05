Дубль Ягра помог «Кладно» одержать волевую победу над «Либерецом»

В составе «Кладно» дублем отметился 47-летний нападающий Яромир Ягр, также два точных броска на счету защитника Брейди Остина, еще одну шайбу на свой счет записал форвард Якуб Вальски.
После этой игры «Кладно», одержав вторую победу в текущем сезоне, набрал шесть очков и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата.
Добавим, что в следующем матче «Кладно» 6 октября сыграет на выезде против «Пардубице».
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