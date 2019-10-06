Агент сообщил о смерти защитника «Сибири» Мнацяна - Советский спорт
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06 октября 2019 06:45ХоккейГичунцев Артур

Агент сообщил о смерти защитника «Сибири» Мнацяна

Ранее стало известно, что спортсмен почувствовал боль в спине, после чего у него обнаружили опухоль.

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев выступил с печальной новостью. Он сообщил о смерти защитника «Сибири» Самвела Мнацяна, которому было 29 лет. Игрок ушел из жизни от онкологического заболевания.

«Только скорбь и грусть в нас сейчас. Большая утрата в нашей хоккейной семье! Нас покинул великолепный человек и хороший друг. Настоящий мужик с доброй душой и огромным сердцем. Мы всегда будем помнить тебя таким!» – написал Бабаев в своем Instagram.

В России Мнацян выступал за такие клубы как «Авангард», «Кладно», «Арлан», «Барыс», «Нефтехимик», «Молота-Прикамье», «Нефтяник» из Альметьевска, «Адмирал» и «Сибирь».

В его активе 183 матча и 13 (4+9) очков при показателе полезности «-19».

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