«Сибирь» – «Динамо». Матч начнется с минуты молчания в память о Самвеле Мнацяне Российский хоккеист скончался от рака. Ему было 29 лет.

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Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский высказался после трагической новости о кончине защитника Самвела Мнацяна. Функционер отметил, что спортсмен должен был вернуться к профессиональной деятельности в декабре этого года. Также он сообщил, что матч с московским «Динамо» начнется с минуты молчания.

«Хоккейный клуб «Сибирь» выражает соболезнования семье Самвела. Мы исполним все контрактные обязательства. Для меня стало шоком, когда несколько дней назад я узнал об ухудшении состояния Мнацяна. Дело в том, что еще летом была резко положительная динамика. Вплоть до того, что он мог вернуться в хоккей и к Новому году выйти на лед в официальном матче. По крайней мере, так был настроен сам Самвел.

Следующая домашняя игра против московского «Динамо» начнется с минуты молчания, а игроки выйдут на лед с траурными повязками», – цитирует функционера Sport24.ru.