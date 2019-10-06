Игорь Ларионов: В НХЛ готовы к диалогу о проведении матчей в России Советник главы штаба сборной России Игорь Ларионов рассказал о возможности проведения матчей регулярного чемпионата в России.

«По поручению Романа Ротенберга и ФХР посетил матч НХЛ в Праге между «Чикаго» и «Филадельфией».

Основная цель визита, договор о намерениях проведения матчей НХЛ в России в следующем сезоне. Билл Дэйли, вице-президент НХЛ и его ассистенты Джейми Хоран и Дэвид Пропер готовы к диалогу.

Было бы приятно увидеть «Вашингтон» и «Детройт» на аренах России против команд КХЛ, и также их игру между собой. Диалог будет иметь продолжение через месяц в Стокгольме во время игр «Тампы-Бэй» против «Баффало», - написал Ларионов в своем Instagram.

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рассказал, что лига планирует проведение матчей в России.