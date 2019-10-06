Майк Хоффман: Без сэйвов Бобровского «Тампа-Бэй» забила бы семь или восемь голов

- Без его сэйвов соперник забил бы семь или восемь голов, что стало бы совсем другой историей. Но он сохранил нас в игре, вселил во всех на скамейке жизнь, а потом мы смогли реализовать свои шансы, - приводит слова Хоффмана официальный сайт НХЛ.
Отметим, что в этой встрече Бобровский отразил 32 броска из 35.
Добавим, что в следующем матче «Флорида» на своем льду сыграет против «Каролины».
Загитова и Трусова в одной упряжке. Анонс событий недели Из трех турниров ближайших дней официальным будет лишь этап юниорского Гран-при. Но два остальных и без этого статуса обещают стать сверхинтересными. 03.10.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Квартальнов оказался сильнее Кудашова. СКА отправили в нокдаун в Казани «Советский спорт» рассказывает о центральном матче дня в КХЛ. 02.10.2019 21:30 Хоккей Костяев Иван Дмитрий Кудряшов: Хочу исправить все свои ошибки Боксер Дмитрий Кудряшов дал интервью «Советскому спорту». 22.09.2019 13:30 Бокс Усачев Владислав Мастер-класс на дорожку. Туктамышева разгромила соперниц в Петербурге Елизавета Туктамышева вслед за короткой программой уверенно выиграла и произвольную на этапе Кубка Санкт-Петербурга, чисто исполнив еще два тройных акселя. 27.09.2019 13:15 Фигурное катание Тигай Лев Медведев – первый после Сафина. Россиянин вышел в финал US Open Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян – после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году. 07.09.2019 04:00 Теннис Мысин Николай «Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай Неузнаваемый «Зенит». У Семака – модель Лобановского. Колонка Цыбанева Не скажу, что это было прям уж здорово, но это было очень хорошо! И это уж точно было самое интересное, что мы увидели в текущем сезоне на российских полях. 03.10.2019 08:00 Футбол Цыбанев Юрий Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай Иван Обляков: Мы пропустили необязательный мяч, поэтому проиграли второй тайм После матча Лиги Европы ЦСКА – «Эспаньол» своими впечатлениями поделились полузащитники армейцев Иван Обляков и Кристиян Бистрович. 03.10.2019 23:00 Футбол Григорьевская Юлия