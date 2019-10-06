Майк Хоффман: Без сэйвов Бобровского «Тампа-Бэй» забила бы семь или восемь голов Нападающий «Флориды» Майк Хоффман оценил игру российского голкипера команды Сергея Бобровского в матче против «Тампы-Бэй» (4:3).

- Без его сэйвов соперник забил бы семь или восемь голов, что стало бы совсем другой историей. Но он сохранил нас в игре, вселил во всех на скамейке жизнь, а потом мы смогли реализовать свои шансы, - приводит слова Хоффмана официальный сайт НХЛ.

Отметим, что в этой встрече Бобровский отразил 32 броска из 35.

Добавим, что в следующем матче «Флорида» на своем льду сыграет против «Каролины».