Майк Хоффман: Без сэйвов Бобровского «Тампа-Бэй» забила бы семь или восемь голов - Советский спорт
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06 октября 2019 10:22Хоккей

Майк Хоффман: Без сэйвов Бобровского «Тампа-Бэй» забила бы семь или восемь голов

Нападающий «Флориды» Майк Хоффман оценил игру российского голкипера команды Сергея Бобровского в матче против «Тампы-Бэй» (4:3).

- Без его сэйвов соперник забил бы семь или восемь голов, что стало бы совсем другой историей. Но он сохранил нас в игре, вселил во всех на скамейке жизнь, а потом мы смогли реализовать свои шансы, - приводит слова Хоффмана официальный сайт НХЛ.

Отметим, что в этой встрече Бобровский отразил 32 броска из 35.

Добавим, что в следующем матче «Флорида» на своем льду сыграет против «Каролины».

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