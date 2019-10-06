Матчи КХЛ в воскресенье начнутся с минуты молчания в память о Мнацяне Защитник «Сибири» Самвел Мнацян, проходивший курс лечения от онкологического заболевания, скончался на 30-м году жизни.

Загрузка... «Матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20 6 октября начнутся с минуты молчания в память о хоккеисте», - говорится в сообщении пресс-службы КХЛ, опубликованном на официальном сайте лиги. Напомним, что В КХЛ Мнацян выступал за «Барыс», «Нефтехимик», «Адмирал», всего провел 183 матча и набрал 13 (4+9) очков.