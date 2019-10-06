«Амур» одержал третью победу подряд, «Авангард» уступил «Локомотиву» Завершились два матча регулярного чемпионата КХЛ.

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«Сочи» на своем льду уступил «Амуру» – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1). Победную шайбу на 49-й минуте забросил Томас Зокорна. Для хабаровчан эта победа стала третьей подряд и четвертой в сезоне.

«Локомотив» в Ярославле обыграл «Авангард» – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). У победителей отличились Антон Ландер (14:33) и Стефан Да Коста (30:47). Единственную шайбу в составе проигравших забросил Павел Дедунов (47:31).

Ярославцы прервали серию из трех поражений кряду.