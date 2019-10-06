«Ак Барс» обыграл «Динамо» в Минске - Советский спорт
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06 октября 2019 19:36ХоккейКоноплев Александр

«Ак Барс» обыграл «Динамо» в Минске

В регулярном чемпионате КХЛ минское «Динамо» уступило «Ак Барсу» – 2:4 (0:0, 1:2, 1:2).

Форварды казанцев Данис Зарипов и Станислав Галиев набрали в этой встрече по два (1+1) очка.

Нападающий «зубров» Теему Пулккинен набрал 14-е очко в 14 играх в сезонах.

«Ак Барс» продолжает лидировать на Востоке КХЛ.

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