«Айндерс» победили «Виннипег» - Советский спорт
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07 октября 2019 06:44ХоккейЛипкин Антон

«Айндерс» победили «Виннипег»

Варламов остался в запасе.

«Айлендерс» выиграли у «Виннипега» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой матча был признан форвард «островитян» Энтони Бовилье, на счету которого гол и результативная передача.

Голкипер Семен Варламов остался у «Айлендерс» в запасе, а его напарник Томас Грайсс отразил 35 из 36 бросков. Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов отметился двумя силовыми приемами и двумя бросками и завершил игру с показателем полезности «–1».

В следующих матчах «Айлендерс» примут «Эдмонтон», а «Виннипег» сыграет в гостях с «Питтсбургом».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Айлендерс» – «Виннипег» – 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Голы: Бэйли, 22 (бол). Нелсон, 25. Ли, 36. Бовилье, 42 – Лайне, 38.

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