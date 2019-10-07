«Адмирал» проведет матч памяти Мнацяна - Советский спорт
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07 октября 2019 11:10ХоккейЛипкин Антон

«Адмирал» проведет матч памяти Мнацяна

Бывший капитан команды скончался от рака.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» – «Нефтехимик» будет посвящен памяти бывшего капитана команды из Владивостока Самвела Мнацяна, который в воскресенье скончался на 30-м году жизни от онкологического заболевания.

«С инициативой нашего матча памяти выступил тренерский штаб и президент ХК «Адмирал», хоккеисты поддержали, – приводит «Р-Спорт» слова руководителя пресс-службы «Адмирала» Евгения Баженова. – Отменены все развлекательные активности».

В КХЛ Мнацян выступал с 2012 по 2018 годы за «Барыс», «Нефтехимик» и «Адмирал». Всего на его счету 183 матча и 13 (4+9) очков.

Матч «Адмирал» – «Нефтехимик» пройдет 7 октября на «Фетисов Арене» во Владивостоке. Начало игры – 12:30 (мск).

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