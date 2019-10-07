«Нефтехимик» проиграл «Адмиралу» и потерпел четвертое поражение подряд В матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» во Владивостоке победил «Нефтехимик» – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

Новости СМИ2 Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Мартин Бакош (10:58) и Юрий Петров (23:47). «Адмирал» одержал восьмую победу в сезоне и поднялся на седьмое место Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» потерпел четвертое поражение подряд и опустился на девятую строчку.