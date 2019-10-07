«Автомобилист» дома обыграл «Трактор» В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в Екатеринбурге нанес поражение «Трактору» – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0).

В третьем периоде Дэн Секстон (45:05) и Найджел Доус (45:59) в течение одной минуты забросили по шайбе. В концовке встречи Артем Гареев поразил пустые ворота.

«Автомобилист» занимает третье место на Востоке КХЛ. «Трактор» – восьмой.