«Магнитка» забросила три безответных шайбы «Салавату» В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Уфе уступил «Металлургу» – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).

Новости СМИ2 В составе победителей забрасывали Денис Паршин (15:14), Роман Любимов (29:24) и Богдан Потехин (56:36). У Сергея Мозякина – две результативных передачи. «Магнитка» занимает 11-е место на Востоке КХЛ. «Салават» – шестой.