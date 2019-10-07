«Спартак» Знарка обыграл СКА в Петербурге

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Санкт-Петербурге уступил «Спартаку» – 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1).
У хозяев в основное время забивали Антон Бурдасов (36:07) и Владимир Ткачев (40:19). У красно-белых отличились Дмитрий Вишневский (7:35) и Робин Ганзл (18:23).
Победную шайбу на первой минуте овертайма забросил Мартиньш Карсумс.
«Спартак» с семью победами в 16 матчах занимает шестое место на Западе КХЛ.
У СКА семь поражений и лидерство в дивизионе Боброва.
Напомним, что «Спартаком» руководит экс-главный тренер СКА Олег Знарок.
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