«Спартак» Знарка обыграл СКА в Петербурге Знарок победил бывшую команду.

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Санкт-Петербурге уступил «Спартаку» – 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1).

У хозяев в основное время забивали Антон Бурдасов (36:07) и Владимир Ткачев (40:19). У красно-белых отличились Дмитрий Вишневский (7:35) и Робин Ганзл (18:23).

Победную шайбу на первой минуте овертайма забросил Мартиньш Карсумс.

«Спартак» с семью победами в 16 матчах занимает шестое место на Западе КХЛ.

У СКА семь поражений и лидерство в дивизионе Боброва.

Напомним, что «Спартаком» руководит экс-главный тренер СКА Олег Знарок.