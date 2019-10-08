Тодд Рирден: У Кузнецова заканчиваются трудные времена и начинаются новые Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден прокомментировал возвращение нападающего Евгения Кузнецова, который во вторник сыграет в своем первом матче сезона против «Далласа».

- У него заканчиваются трудные времена и начинаются новые. На мой взгляд, говорить об этом можно многими разными способами, но мне кажется главным, что у него есть шанс проявить себя.

Конечно, будет нелегко, но с его игрой и тем, каким примером он служит, лучшим его ответом станет игра. Обо всем остальном уже достаточно поговорили в раздевалке и клубе, настала пора играть в хоккей и делать то, что он умеет лучше всего.

Мы ожидаем от него игры, которую он показывал в Кубке Стэнли два года назад, - приводит слова Рирдена официальный сайт НХЛ.

Напомним, что российский форвард «Кэпиталз» пропустил три первые встречи регулярного чемпионата из-за дисквалификации - проба, взятая у Кузнецова 26 мая во время чемпионата мира в Словакии дала положительный результат на кокаин.