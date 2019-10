«Детройт» вызвал Свечникова из фарм-клуба

Как сообщает официальный сайт «Ред Уингз», в главную команду также вызваны нападающий Райан Куффнер и защитники Алекс Бьегу и Оливер Каски.

Напомним, что 22-летний форвард в 5 предсезонных встречах набрал 4 (2+2) очка.

The #RedWings today recalled Ryan Kuffner, Evgeny Svechnikov, Alex Biega and Oliwer Kaski from @griffinshockey.



Additionally, the #RedWings placed Andreas Athanasiou (retroactive to Sept. 20), Frans Nielsen, Trevor Daley and Jonathan Ericsson on injured reserve. pic.twitter.com/AvbbCXpMuN