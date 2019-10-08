«Детройт» вызвал Свечникова из фарм-клуба - Советский спорт
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08 октября 2019 09:33Хоккей

«Детройт» вызвал Свечникова из фарм-клуба

«Детройт» вызвал российского нападающего Евгения Свечникова из фарм-клуба «Гранд-Рапидс Гриффинс», выступающего в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

Как сообщает официальный сайт «Ред Уингз», в главную команду также вызваны нападающий Райан Куффнер и защитники Алекс Бьегу и Оливер Каски.

Напомним, что 22-летний форвард в 5 предсезонных встречах набрал 4 (2+2) очка.

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