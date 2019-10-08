«Детройт» вызвал Свечникова из фарм-клуба

Как сообщает официальный сайт «Ред Уингз», в главную команду также вызваны нападающий Райан Куффнер и защитники Алекс Бьегу и Оливер Каски.
Напомним, что 22-летний форвард в 5 предсезонных встречах набрал 4 (2+2) очка.
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