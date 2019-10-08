Тихонов рассказал, на что потратил первую зарплату В 2014 году форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата мира, а также был признан лучшим нападающим турнира.

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Нападающий питерского СКА Виктор Тихонов рассказал, что на первую зарплату купил своей маме цветы. Это случилось в период его выступлений за «Дмитров».

«После первого месяца меня позвали в офис и отдали какие-то деньги. Я даже не знал, что это такое! (Улыбается.) И наш главный тренер Сергей Борисов тогда посоветовал, чтобы я купил маме цветы. И да – первым делом, как вышел из офиса, заехал, купил, подарил», – заявил хоккеист порталу «Собеседник».

После «Дмитрова» Тихонов перебрался в «Северсталь». Далее в его карьере были «Аризона», «Сан-Антонио» и «Чикаго». В 2016 году он вернулся в состав СКА, который пополнил перед началом сезона-2011/12.