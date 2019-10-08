«Локомотив» пропустил четыре безответные шайбы от «Ак Барса» В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Ярославле уступил «Ак Барсу» – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1).

Загрузка... Дубль на счету Михаила Фисенко, еще два (1+1) очка в этой встрече набрал Кирилл Петров. Казанцы продолжают лидировать на Востоке КХЛ, «Локомотив» – 11-й на Западе.