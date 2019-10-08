ЦСКА дома обыграл «Амур» - Советский спорт
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08 октября 2019 21:51ХоккейКоноплев Александр

ЦСКА дома обыграл «Амур»

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Москве переиграл «Амур» – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1).

Три (1+2) очка в этой встрече защитник Алексей Марченко.

У Максима Шалунова гол и передача, а у Мэта Робинсона – два результативных паса.

ЦСКА с 12 победами лидирует на Западе КХЛ. «Амур» прерывает серию из трех побед и занимает 11-е место на Востоке.

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