ЦСКА дома обыграл «Амур» В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Москве переиграл «Амур» – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1).

Три (1+2) очка в этой встрече защитник Алексей Марченко.

У Максима Шалунова гол и передача, а у Мэта Робинсона – два результативных паса.

ЦСКА с 12 победами лидирует на Западе КХЛ. «Амур» прерывает серию из трех побед и занимает 11-е место на Востоке.