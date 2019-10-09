«Вашингтон» проиграл «Далласу», Кузнецов забил в своем первом матче сезона - Советский спорт
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09 октября 2019 06:45ХоккейЛипкин Антон

«Вашингтон» проиграл «Далласу», Кузнецов забил в своем первом матче сезона

У Радулова гол плюс пас, у Овечкина – результативная передача.

«Даллас» выиграл у «Вашингтона» (4:3 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ, одержав первую победу в сезоне.

На пятой минуте счет открыл форвард «столичных» Евгений Кузнецов, который сыграл впервые в сезоне после трехматчевой дисквалификации за употребление кокаина.

Его партнер Александр Овечкин отметился голевой передачей, когда защитник Джон Карлсон забил второй гол «Вашингтона».

В составе «Далласа» первую шайбу в сезоне забросил форвард Александр Радулов. Он же на 43-й секунде овертайма помог нападающему Тайлеру Сегину принести «звездам» победу.

Отметим, что у Сегина также результативная передача и звание первой звезды матча.

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов завершил игру с показателем полезности «–1». Голкипер «Далласа» Антон Худобин остался в запасе, а форвард команды Денис Гурьянов не попал в заявку.

В следующих матчах 10 октября «Вашингтон» сыграет в гостях с «Нэшвиллом», а «Даллас» примет «Калгари».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Даллас» – 3:4 OT (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)
Голы: Кузнецов, 5. Карлсон (Овечкин), 36. Бэкстрем, 60 – Хинтц, 22. Радулов, 48. Каамано, 53. Сегин (Радулов), 61.

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