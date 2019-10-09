Антон Слепышев: Чем больше таких команд, как «Витязь», тем лучше

Форвард ЦСКА Антон Слепышев высказался об успешном старте сезона «Витязя».
«Поэтому лидерство подмосковной команды – это не случайность и не просто удача, – приводит News.ru слова 25-летнего нападающего. – «Витязь» показывает хороший хоккей и своей игрой доказывает, что достоин находиться на вершине таблицы. Ребята – молодцы, чем больше таких команд в нашем чемпионате, тем лучше».
Напомним, в 14 матчах «Витязь», который провел серию из десяти побед подряд, набрал 25 очков и занимает второе место в турнирной таблице всей лиги. У ЦСКА также 25 очков, но после 15 матчей, и первое место.
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