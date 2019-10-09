Покер Нила принес «Эдмонтону» победу над «Айлендерс» Варламов был заменен после четырех шайб.

«Эдмонтон» одержал свою третью победу со старта регулярного чемпионата НХЛ, обыграв в гостях «Айлендерс» (5:2).

Первой звездой матча был признан форвард «островитян» Джеймс Нил, на счету которого покер.

Голкипер «островитян» Семен Варламов вышел в стартовом составе и после четырех пропущенных шайб был заменен на 29-й минуте на Томаса Грайсса.

В следующих матчах 10 октября «Эдмонтон» сыграет в гостях с «Нью-Джерси», а 11 октября «Айлендерс» – с «Каролиной».

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«Айлендерс» – «Эдмонтон» – 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

Голы: Бовилье, 15 (мен). Мартин, 54 – Нил, 18, 20 (бол), 27 (бол), 47. Кэссиан, 29.