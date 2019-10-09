«Нэшвилл» нанес «Сан-Хосе» четвертое поражение в сезоне - Советский спорт
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09 октября 2019 10:11ХоккейЛипкин Антон

«Нэшвилл» нанес «Сан-Хосе» четвертое поражение в сезоне

Юртайкин остался в запасе «акул».

«Нэшвилл» выиграл у «Сан-Хосе» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой матча был признан защитник «хищников» Роман Йоси, на счету которого дубль.

Форвард «акул» Данил Юртайкин остался в запасе. Отметим, что «Сан-Хосе» потерпел четвертое поражение со старта регулярного чемпионата.

В другом матче «Бостон» одержал третью победу подряд, обыграв в гостях «Вегас» (4:3).

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» – «Сан-Хосе» – 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Голы: Йоси, 7, 31 (бол). Террис, 43. Форсберг, 48. Фаббро, 59 – Кейн, 36 (бол). Бернс, 56.

«Вегас» – «Бостон» – 3:4 (2:2, 0:2, 1:0)
Голы: Стоун, 7 (бол). Смит, 9. Пачиоретти, 55 (бол) – Пастрняк, 12. Маршанд, 19 (бол), 21. Крюг, 23.

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