Нил, Маршанд и Сегин стали звездами дня в НХЛ Форвард «Эдмонтона» оформил покер в матче с «Айлендерс».

Форвард «Эдмонтона» Джеймс Нил назван лучшим игроком вторника в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (5:2) 32-летний канадец оформил покер. Теперь на его счету шесть голов в трех матчах, и он возглавляет список лучших снайперов сезона.

Второй звездой назван нападающий «Бостона» Брэд Маршанд. 31-летний канадец набрал 3 (2+1) очка в матче с «Вегасом» (4:3).

Третий звездой признан форвард «Далласа» Тайлер Сегин. 27-летний канадец поучаствовал в двух голах «звезд» в матче с «Вашингтоном» (4:3 OT), в том числе забросил победную шайбу с передачи нападающего Александра Радулова.