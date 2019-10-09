Нил, Маршанд и Сегин стали звездами дня в НХЛ

Форвард «Эдмонтона» Джеймс Нил назван лучшим игроком вторника в НХЛ.
В матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (5:2) 32-летний канадец оформил покер. Теперь на его счету шесть голов в трех матчах, и он возглавляет список лучших снайперов сезона.
Второй звездой назван нападающий «Бостона» Брэд Маршанд. 31-летний канадец набрал 3 (2+1) очка в матче с «Вегасом» (4:3).
Третий звездой признан форвард «Далласа» Тайлер Сегин. 27-летний канадец поучаствовал в двух голах «звезд» в матче с «Вашингтоном» (4:3 OT), в том числе забросил победную шайбу с передачи нападающего Александра Радулова.
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