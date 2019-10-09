Юрий Лукин: Кандидатов на должность главного тренера «Локомотива» немного Исполняющим обязанности главного тренера остается Ардашев.

Генеральный менеджер «Локомотива» Юрий Лукин рассказал о возможном назначении нового главного тренера команды.

«Работаем, сроков не обозначено, – приводит «Р-Спорт» слова Лукина. – Кандидатов (на должность главного тренера) немного».

Напомним, после отставки канадца Крэйга Мактавиша исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Александр Ардашев. Под его руководством команда провела шесть матчей, в которых одержала две победы.

Во вторник «Локомотив» проиграл дома «Ак Барсу» (0:4) и остался на предпоследнем месте в Западной конференции.

В следующем матче 10 октября команда сыграет дома с «Сочи».