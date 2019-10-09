Марло согласился вернуться в «Сан-Хосе» - Советский спорт
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09 октября 2019 14:26ХоккейЛипкин Антон

Марло согласился вернуться в «Сан-Хосе»

В июне контракт 40-летнего канадца выкупила «Каролина».

Форвард Патрик Марло договорился о возвращении в «Сан-Хосе», сообщает официальный сайт лиги.

40-летний канадец выступал за «акул» с 1997 по 2017 годы, а последние два сезона провел в «Торонто». В июне «кленовые листья» обменяли игрока в «Каролину», которая через пять дней выкупила последний год его трехлетнего контракта, после чего Марло стал неограниченно свободным агентом.

Марло остается рекордсменом «Сан-Хосе» по проведенным матчам (1493), голам (508) и очкам (1082).

В настоящее время стороны прорабатывают условия контракта. Добавим, что на старте сезона «Сан-Хосе» потерпел четыре поражения.

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