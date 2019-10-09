Уэйн Симмондс: Надеюсь, что хотя бы кто-то будет рад меня видеть в Филадельфии Нападающий «Нью-Джерси» Уэйн Симмондс в среду впервые выйдет на свой первый матч против «Филадельфии», за которую провел восемь сезонов.

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- Надеюсь, что хотя бы кто-то будет рад меня видеть. За восемь лет я уже успел пустить там корни, отлично провел время. Мне очень нравилось в Филадельфии. Я гордился, что играл за «Флайерз». И я не жалею ни о чем, что было сделано мною в форме «Флайерз». Будет немного странно, хотя на самом деле это всего лишь еще одна игра. Я должен правильно настроиться психологически и физически, подготовиться к тому, чтобы помочь «Нью-Джерси» взять два очка, - цитирует Симмондса официальный сайт НХЛ.

Напомним, что 25 февраля форвард был обменян из «Флайерз» в «Нэшвилл», а 1 июля Симмондс, став неограниченно свободным агентом, подписал однолетний контракт «Девилз».

Добавим, что встреча состоится 10 октября в Филадельфии на арене «Уэллс Фарго-центр» и начнется в 2:30 по московскому времени.