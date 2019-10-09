Тодд Маклеллан: Неважно, 35 вам лет или 20, нужно найти способ прогрессировать

- Если мы хотим быть хорошей командой в этом году, то не можем позволить соперникам возвращаться в игру в таких матчах. Всем нужно прогрессировать. Неважно, 35 вам лет или 20, нужно найти способ прогрессировать. Я думаю, что наша команда сегодня сделала это, - цитирует Маклеллана официальный сайт НХЛ.
Напомним, что по ходу этой встречи «Кингз» вели с преимуществом в три шайбы, однако позже позволили сопернику сравнять счет и перевести игру в овертайм.
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