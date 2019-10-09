Моисеев дисквалифицирован после обращения «Сибири» в СДК КХЛ Форвард московского «Динамо» Дмитрий Моисеев дисквалифицирован Спортивно-дисциплинарным комитетом КХЛ на два матча после обращения «Сибири».

Новости СМИ2 «На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Динамо» Дмитрия Моисеева наказание по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею»), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», - говорится в заявлении пресс-службы организации, опубликованном на официальеом сайте КХЛ.