Хорват назначен капитаном «Ванкувера» Канадец стал 14-м капитаном в истории «Кэнакс».

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Форвард «Ванкувера» Бо Хорват стал капитаном команды, сообщает официальный сайт лиги.

24-летний канадец стал 14-м капитаном в истории «Кэнакс». В прошлом сезоне он был альтернативным капитана.

Отметим, что после того как в 2018 году швед Хенрик Седин, который носил капитанскую нашивку восемь лет, объявил о завершении карьеры, «Ванкувер» решил провести сезон без капитана.

Нынешний сезон стал шестым для Хорвата в составе «Ванкувера». За это время он провел за команду 379 матчей и набрал 222 (98+124) очка при показателе полезности «–52» и 104 минутах штрафа.

В среду перед первым домашним матчем «Ванкувер» провел церемонию, во время которой Седин передал Хорвату новую форму с буквой «С».