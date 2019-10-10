Айкел, Харт и Суттер стали звездами дня в НХЛ Форвард «Баффало» набрал четыре очка в матче с «Монреалем».

Форвард «Баффало» Джек Айкел назван лучшим игроком среды в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (5:4 OT) 22-летний американец оформил дубль и дважды помог отличиться партнерам. Теперь на его счету 7 (3+4) очков в четырех играх со старта сезона.

Второй звездой дня стал голкипер «Филадельфии» Картер Харт. 21-летний канадец отразил все 25 бросков и помог «летчикам» одержать сухую победу над «Нью-Джерси» (4:0). Харт сыграл «на ноль» впервые в своей карьере в НХЛ.

Третьей звездой признан форвард «Ванкувера» Брендон Саттер. В матче с «Лос-Анджелесом» (8:2) 30-летний американец набрал 3 (2+1) очка.