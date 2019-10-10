«Локомотив» на своем льду переиграл «Сочи» «Локомотив» переиграл «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0.

Единственную шайбу в этой встрече забросил Артур Каюмов, отличившийся на 54-й минуте при игре в большинстве.

Отметим, что голкипер «Локомотива» Илья Коновалов отразил 26 бросков, записав на свой счет второй «сухой» матч в текущем сезоне.