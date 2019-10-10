Патрик Марло: Я очень рад, что вернулся в «Сан-Хосе» Нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло проведет первый матч в новом сезоне.

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- Я очень рад, что вернулся. До этого я катался и тренировался самостоятельно в Сан-Хосе. Интересное время. Будет приятно выйти на игру. Адреналин мне поможет. Первая тренировка с командой пойдет мне на пользу. Завтра будет еще одна. Мне надо очень хорошо постараться. Мне нужно многое доказать себе и всем, кто меня поддержал. Пришло время засучить рукава, выйти на лед и помочь команде, - приводит слова Марло официальный сайт НХЛ.

Отмечается, что 40-летний Марло тренировался в первом звене команды вместе с Логаном Кутюром и Тимо Майером.

Напомним, что накануне форвард подписал однолетний контракт с «Шаркс», в составе которых провел 19 сезонов с 1997 по 2017 годы.