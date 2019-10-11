Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» победить «Нэшвилл» «Столичные» пропустили четыре шайбы в третьем периоде.

«Вашингтон» потерпел поражение от «Нэшвилла» (5:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Дубль в матче оформил капитан «столичных» Александр Овечкин, дважды реализовавший большинство. У его партнеров Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова по голевой передаче.

А первой звездой матча был признан защитник «хищников» Маттиас Экхольм, забросивший победную шайбу на 56-й минуте игры.

Отметим, что в третьем периоде «Нэшвилл» забил четыре гола и нанес «Вашингтону» третье поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» – «Вашингтон» – 6:5 (1:1, 1:3, 4:1)

Голы: Форсберг, 11. Джохансен, 28, 46 (бол). Дюшен, 47. Бонино, 55. Экхольм, 56 – Эллер, 10. Овечкин (Кузнецов), 25 (бол), 38 (бол). Уилсон, 33 (мен). Оши (Орлов), 51.