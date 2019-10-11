Кучеров стал второй звездой дня в НХЛ Форвард «Тампы-Бэй» набрал 4 (2+2) очка в матче с «Торонто».

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров признан второй звездой четверга в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Торонто» (7:3) 26-летний российский нападающий оформил дубль и дважды ассистировал партнерам. Теперь на счету Кучерова 6 (3+3) очко в четырех играх.

Лучшим игроком дня назван форвард «Виннипега» Патрик Лайне. 21-летний финн также набрал 4 (2+2) очка в матче с «Миннесотой» (5:2). Лайне лидирует в списке лучших бомбардиров сезона с 10 (3+7) очками в пяти играх.

Третьей звездой стал форвард «Сан-Хосе» Патрик Марло. 40-летний канадец сделал дубль в ворота «Чикаго» (5:4) в своем первом матче после возвращения в состав «акул» спустя два года.