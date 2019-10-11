Вилле Покка: «Амур» играл здорово, но Бобков всегда был на месте

Защитник «Авангарда» Вилле Покка высказался об игре команды после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:0) на «Арене Балашиха».
«Все начинается с уверенной игры в обороне, – приводит слова 25-летнего финна официальный сайт «ястребов». – Мы хорошо поработали. Противник тоже здорово действовал, но (Игорь) Бобков всегда был на месте.
Думаю, мы уяснили урок, ведь до этого у нас выдалось несколько неудачных третьих периодов. Мы старались не позволять противнику развивать скорость и не давать им пространства. Третий период получился удачным».
Отметим, что Бобков отразил все 33 броска по своим воротам и во второй раз в сезоне сыграл «на ноль».
«Авангард» набрал 21 очко, вышел в лидеры дивизиона Чернышева и поднялся на второе место в Восточной конференции. В следующем матче 12 октября команда сыграет с рижским «Динамо» в Балашихе.
В «Нью-Джерси» зажимают Гусева, потому что других тронуть не смеют Гол Гусева не помог «Нью-Джерси» в матче с «Эдмонтоном». 11.10.2019 08:56 Хоккей Славин Виталий Попрыгунья Лиза и вампирша Алена. Анонс событий этой недели Главным турниром уик-энда будет «челленджер» в Финляндии, где нас ждет очередная супердуэльдвух россиянок -Елизаветы Туктамышевой и Алены Косторной. 10.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев Подъем в Пекине. Хачанов и Касаткина удачно отыграли в Китае Экс-первые ракетки России Карен Хачанов и Дарья Касаткина прервали свои серии поражений, успешно выступив в столице Китая. Касаткина добралась до четвертьфинала, Хачанов – чуть не вышел в финал. 06.10.2019 20:00 Теннис Мысин Николай На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Дон Кихот Самарин и его четверные мельницы. Обзор турниров уик-энда О главных событиях недели в женском одиночном катании мы вам все уже рассказали. Теперь переходим к другим интересным историям минувших выходных. 07.10.2019 09:30 Фигурное катание Тигай Лев Станислав Черчесов: В оставшихся матчах будем набирать очки! Главный тренер сборной России ответил на вопросы журналистов после победного матча со сборной Шотландии. 11.10.2019 01:28 Футбол Яременко Николай Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай Магомед Исмаилов: Какой ущерб нанес мне Фролов? У меня болят кулаки Российский боец ММА Магомед Исмаилов сказал, что с большим уважением относится к Артему Фролову, которого он победил на турнире в Москве. 28.09.2019 16:30 ММА Усачев Владислав Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий