Вилле Покка: «Амур» играл здорово, но Бобков всегда был на месте «Авангарду» хватило одной заброшенной шайбы для победы над «Амуром».

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Защитник «Авангарда» Вилле Покка высказался об игре команды после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:0) на «Арене Балашиха».

«Все начинается с уверенной игры в обороне, – приводит слова 25-летнего финна официальный сайт «ястребов». – Мы хорошо поработали. Противник тоже здорово действовал, но (Игорь) Бобков всегда был на месте.

Думаю, мы уяснили урок, ведь до этого у нас выдалось несколько неудачных третьих периодов. Мы старались не позволять противнику развивать скорость и не давать им пространства. Третий период получился удачным».

Отметим, что Бобков отразил все 33 броска по своим воротам и во второй раз в сезоне сыграл «на ноль».

«Авангард» набрал 21 очко, вышел в лидеры дивизиона Чернышева и поднялся на второе место в Восточной конференции. В следующем матче 12 октября команда сыграет с рижским «Динамо» в Балашихе.